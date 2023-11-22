Malatya’da yangın; ev kullanılamaz hale geldi

Malatya’da Kaynarca Mahallesi mevkiinde bir konutta yangın çıktı. Yangına İtfaiye tarafından müdahale edildi.

Malatya’da Kaynarca Mahallesi mevkiinde bir konutta yangın çıktı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi Şehit Vedat Yılmaz Sokak’ta bir ikametgahta yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın İtfaiye ekiplerine bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine giderek yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın maddi hasara neden oldu, yangının çıktığı konut kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı.

Yangının neden çıktığına ilişkin bilgi edinilemedi.