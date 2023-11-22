Akçadağ yolunda kaza: 1 yaralı

Kayseri-Malatya karayolu üzerinde yaşanan trafik kazasında bir otomobil şarampole devrildi.
Malatya’nın Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi Kayseri-Malatya karayolu üzerinde yaralanmalı bir trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu üzerinde seyir halinde olan 44 NN 626 plakalı otomobil, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde kaza yaptı. Söz konusu otomobil şarampole devrilirken olayda 1 kişi yaralandı.
Yaşanan trafik kazasına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.