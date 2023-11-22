Akçadağ yolunda kaza: 1 yaralı

Kayseri-Malatya karayolu üzerinde yaşanan trafik kazasında bir otomobil şarampole devrildi.

Malatya’nın Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi Kayseri-Malatya karayolu üzerinde yaralanmalı bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu üzerinde seyir halinde olan 44 NN 626 plakalı otomobil, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde kaza yaptı. Söz konusu otomobil şarampole devrilirken olayda 1 kişi yaralandı.

Yaşanan trafik kazasına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.