Otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak 19 yaşındaki kıza çarptı. Otomobilin altında kalan ve ağır yaralan kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. idaresindeki 34 GDV 109 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak 19 yaşındaki S.D.’ye çarptı. Çarpmanın sonucu otomobilin altında kalan genç kız ağır yaralandı. İlk müdahaleyi olay yerinde vatandaşlar yaparken, haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı