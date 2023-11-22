- Asayiş

Kaçak ve sahte alkol üreten şahsa operasyon

ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak ve sahte alkol üretip sattığı öne sürülen şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Yeni yıl öncesi Bursa'da jandarma operasyonlarını sıklaştırdı.
Kaçak ve sahte alkol üreten şahsa operasyon mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak ve sahte alkol üretip sattığı öne sürülen şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.
Yeni yıl öncesi Bursa'da jandarma operasyonlarını sıklaştırdı. İznik Göllüce Mahallesinde ikamet eden N.A’nın (69) evinde kaçak sahte alkol üretip sattığına dair ihbar üzerine ekipler harekete geçti.
Cumhuriyet Savcılığı'ndan izin alan İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Göllüce Mahallesinde ikamet eden N.A’nın (69) evinde kaçak sahte alkol üretip sattığına dair ihbarı değerlendirdi.
Yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 40 litre etil alkol, 29 şişe yapılmış hâlde 30 litre rakı, 5 şişe yapılmış hâlde 26 litre viski, 1.5 litre anason aroması, 42 adet boş şişe, 1 adet 7,65 çapında ruhsatsız tabanca, 66 Adet 7,65 mm tabanca fişeği, 47 adet 9 mm. tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Yapılan operasyonda şüpheli N.A. gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Bursa, İznik ilçesi, sahte alkol, Jandarma, gözaltı, ihbar, operasyon

22 Kas 2023 - 19:47 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL