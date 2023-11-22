Dur ihtarına uymayan araç devrildi: 17 kaçak göçmen çıktı

Kırklareli’de polisin dur ihtarına uymayan ve kaçarken kaza yapan araçta kaçak göçmenler çıktı.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada 34 BZZ 253 plakalı hafif ticari araç dur ihtarına uymadı. Dur ihtarına uymayan araç Kadıköy yakınlarında kaza yaptı. Kazada sürücü olay yerinden kaçarken, aracın içinde bulunan 17 kaçak göçmen yaralandı. Kaçak göçmeler tedavilerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Öte yandan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.