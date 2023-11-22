Şiddetli rüzgar konteynerleri uçurdu

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Adıyaman’ın Gerger ilçesinde şiddetli rüzgar depremzedeler için verilen katlanabilir konteynerleri uçurdu.

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Ağaçlı Köyünün Gömük Mezrasında şiddetli rüzgar depremzedeler için verilen katlanabilir konteynerleri uçurdu.

6 Şubat depreminden etkilenen Gerger ilçesine bağlı Ağaçlı Köyü’nün Gömük Mezrası’na dağıtılan katlanabilir konteynerler önceki gün aniden çıkan şiddetli rüzgarla birlikte yuvarlanmaya başladı. Rüzgardan dolayı yaklaşık 3 adet konteyner hasar gördü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı