Asayiş suçlarına yönelik düzenlenen uygulamada 12 kişi yakalandı

Bursa polisinin, narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik düzenlediği uygulamada 12 kişi yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Çevik Kuvvet, KOM, Narkotik, Güvenlik, TEM, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla uygulama düzenlendi. Uygulamada toplam 748 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, üzerlerinde uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız silah, fişek, muşta bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 6 adet ruhsatsız silah, 40 adet fişek, bir adet muşta, bir adet hassas terazi, 4,89 gram metamfetamin, 10,83 gram esrar, 2,7 gr bonzai maddesi ele geçirildi. Yapılan uygulamada 240 araç kontrol edilerek, 12 araç sürücüsüne de toplam 18 bin 841 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı