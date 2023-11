Alacak-verecek cinayetinde 6 şüpheliye müebbet hapis talebi

Ankara’da iş yerine çağırdıkları şahsı sopayla döverek öldürdükleri iddia edilen 6 şüpheli hakkında 'kasten öldürme' ile 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından müebbet ve 14 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Ankara’da alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştıkları Ümüt Yıldırım'ı iş yerine çağırıp sopayla döverek öldürdükleri iddiasıyla 6 şüpheli hakkında dava açıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler, kavga sırasında Yıldırım'ın merdivenlerden düşmesi sonucunda yaralandığını iddia etti. İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Yıldırım'ın "kişinin ölümünün kafa travmasına bağlı kafatası ve burun kemik kırıklarıyla ve buna bağlı olarak beyin kanaması sonucu meydana geldiği" bilgisine yer verildi. Savcılık, şüpheliler Nihat T., Alkan T., Faruk T., Hakan T., Okan T. ve Şenol C. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14 yıla kadar hapis talep etti.

23 Mayıs'ta meydana gelen olayda iddialara göre Şenol C., mal sattıkları iş yerine giderek iş yeri sahibi Ümüt Yıldırım'ı sorup, patronlarının kendisiyle acil görüşmek istediğini söyledi. Şenol C. ile birlikte söz konusu şirkete giden Yıldırım ile işletme sahipleri Alkan T, Nihat T, Faruk T, Okan T. ve Hakan T. arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Şüpheliler, Yıldırım'ı 2 saat boyunca sopayla dövdü. Bir süre sonra iş yerinden çıkan Yıldırım, şüpheli Şenol C'ye,

"Ben fenalaştım, beni hastaneye götürür müsün?"

dedi.

Hastaneye gittikleri sırada eşini ve arkadaşını da arayan Yıldırım, şüphelilerin kendisini sopayla dövdüklerini ifade etti.

Yıldırım, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

