Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Edirne’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 0,5 gram eroin, 5 gram metamfetamin 2 gram kubar esrar 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edirne İl jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde 0,5 gram eroin, 5 gram metamfetamin 2 gram kubar esrar 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 3 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı