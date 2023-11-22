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Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Edirne’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 0,5 gram eroin, 5 gram metamfetamin 2 gram kubar esrar 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı mask
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Edirne’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 0,5 gram eroin, 5 gram metamfetamin 2 gram kubar esrar 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
Edirne İl jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde 0,5 gram eroin, 5 gram metamfetamin 2 gram kubar esrar 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 3 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Kas 2023 - 19:19 - Asayiş

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