Bakın uyuşturucuyu nereye saklamışlar

Isparta’da jandarmanın düzenlediği operasyonda bir araçta yapılan aramada patates çuvallarının altına gizlenmiş bin 563 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirde kullanılmak üzere 2 şahsın uyuşturucu hap getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. 21 Kasım 2023 tarihinde yapılan operasyonda 2 şüphelinin içerisinde bulunduğu araç Gönen-Isparta karayolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada patates çuvallarının altına gizlenmiş halde toplam bin 563 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.