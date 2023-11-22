Latif Okyay Battalgazi için aday adayı “Bu şehri hep birlikte inşa ve ihya edeceğiz”

Aday adaylığı başvurusu için Battalgazi AK Parti İlçe Başkanlığı’na gelen Latif Okyay’ı sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı. Büyük desteğin olduğu başvuru sırasında bir konuşma yapan Okyay,

“Buraya gelerek vermiş olduğunuz desteklerle verdiğimiz kararın doğru olduğunu gösterdiniz. Allah hepinizden razı olsun, hepinizin canına ayağına, yüreğine sağlık”

dedi.

“BELEDİYENİN HER KADEMESİNDE ÇALIŞTIM”

Yaklaşık 14 yıldır kamu görevinde birçok proje ve hizmete imza attığını belirten Okyay,

“Belediyenin her kademesinde çalıştım. Fen işleri müdürü olarak çalıştım, imar işleri müdürü olarak çalıştım, Battalgazi'de Başkan Yardımcısı olarak görev aldım. En son Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter yardımcılığı ve son olarak da Genel Sekreter olarak görevde bulundum. Bu görevlerimde en çok şuna dikkat ettim. Bizler kamu kaynağını kullanıyoruz, devletin parasını, sizlerin vergilerini kullanıyoruz. Bunu israf etmeden en doğru projelere en güzel hizmetlere harcamak bu anlamda büyük çaba gösterdik. Şimdiye kadar Battalgazi'nin Malatya'mızın en güzel projelerinden görev almak nasip oldu”

dedi.

Bugün itibariyle Battalgazi için aday adaylığına başvurduğunu ifade eden Okyay,

“Rabbim nasip ederse, bizler için hayırlı olan neyse, inşallah bizimle ilgili böyle bir karar alınırsa Battalgazi Belediye Başkanlığı için aday olursak; gece gündüz demeden sizlerle birlikte, STK’larımızla birlikte hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım yapmadan, sizlerin hizmetinde olacağıma söz veriyorum. Tecrübelerimizi İnşallah Malatya'mız için kullanacağız. Çünkü şehrimiz 6 Şubat’ta çok büyük bir yıkım yaşadı. Şehrimizin bu süreçte yeniden planlanmasına, yeniden inşasına, yeniden ihyasına, ticaretinin canlanmasına, şehirde yaşayan insanların tekrar konforlu standardı yüksek bir şehirde yaşamasını, buradan giden vatandaşlarımızın tekrar şehrimize dönmesini sağlamak bizim en büyük görevlerimiz. Biz bu anlamda elimizden geldiği kadar çaba sarf edeceğiz. Bizler bugün bu göreve talip olarak niyetimizi belli ettik, niyetimiz halis. İnşallah bu görev bize tevdi edilirse büyüklerimiz tarafından, en doğru ve adil bir şekilde hizmetlerimizi sizlerle buluşturacağımıza emin olunuz. Allah bizlere bu görevde doğru istikamette doğru işler yapmayı nasip etsin. İnşallah Battalgazi’mizin geleceği için doğru işlerin doğru projeleri hayata geçireceğiz”

şeklinde konuştu.

“NE GEREKİYORSA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Asrın felaketinde Battalgazi’nin yüzde 70’inin hasar gördüğünü de belirten Okyay,

“Bölgemizde şehrin can damarının şehrin ticaretini şehrin bütün hayatının bütün durumunun yaşadığı merkez büyük hasar aldı. Biz inşallah öncelikle şehir merkezinden başlayarak bütün şehrin yeniden inşası yeniden ihyası için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben tekrar hepinize buraya kadar geldiğiniz için bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyorum, hepinizin ayaklarına sağlık. İnşallah bu süreçte AK Partimiz kazanacak, Battalgazi’miz kazanacak, Malatya'mız kazanacak diyorum hepinize teşekkür ediyorum”

diye konuştu.

“GENEL SEKRETERLİK GÖREVİNDEN İSTİFA EDEREK BURAYA GELDİM”

İlçe binası dışında toplanan kalabalığa yaptığı konuşma sonrası aday adaylığı başvuru dosyasını AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci’ye teslim eden Latif Okyay, burada da yaptığı konuşmada

“AK Partimiz 21 yıldır iktidarda ve milletine hizmet için elinden geleni yapıyor. Bu anlamda hem ilçe teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, bakanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız hepsi milletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde. Millet için ne gerekiyorsa en iyi nasıl hizmet edilecekse onun derdindeler. Bizler de bu yolda yıllardır Malatya'mızda belediyecilik hizmetinde çeşitli görevde bulunduk. Bugün de Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreterlik görevinden istifa ederek buraya geldim. Rabbim bu kararımızın hem şehrimize hem bizlere hem Malatya'mıza Battalgazi’mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum”

dedi.

“MALATYA'MIZA HAYIRLI UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM”

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci’de Okyay’a çıktığı bu yolda başarılar dileyerek,

“Yaklaşık 10 yıldır yakinen çalışma fırsatı bulduğumuz Latif Okyay’ın bilgi ve birikimlerini Battalgazi’de inşallah göstermek amacıyla bugün Battalgazi Belediye Başkanı aday adaylığı için müracaatta bulundu. Bu müracaatın kendisine, ailesine, Battalgazi’mize Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”

ifadelerine yer verdi.

“BU BAYRAĞI DAHA YUKARIYA TAŞIMA NOKTASINDA GAYRET VE ÇABA SARF EDECEĞİZ”

AK Parti’nin tüm ülkede olduğu gibi 21 yılda Malatya’da da önemli hizmetlere imza attığını kaydeden Kahveci,

“Hangi adayımız seçilirse seçilsin İnşallah diğer aday adaylarımızla birlikte o adayımızın etrafında kenetleneceğiz ve bu bayrağı daha yukarıya taşıma noktasında gayret ve çaba sarf edeceğiz. Çünkü Battalgazi bölgesi her zaman Malatya'da bu işin öncülüğünü yapmıştır. Her zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza destek vermiştir. Hep birlikte inşallah 2024 yerel seçimlerde de yine Battalgazi’yi şampiyon yapmak için, en üst seviyede temsil etmek için elimizden gelen gayret ve çabayı sarf edeceğiz”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN