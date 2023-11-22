Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cemile Gül’ün taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ebe Sokak, Güzel Yuva Apartmanı, No: 13/1, Yeşilyurt,
71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sultan Peker’in taziye adresi; Zaviye Mahallesi, Hasanbey Caddesi, Sakaosman Apartmanı, No: 173/3, Yeşilyurt,
101 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Helvacı’nın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, FahriKayhan Caddesi, Yeşilyurt,
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şükran Sonuvar’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Şehit Şahin Güneş Sokak, Pırlanta Konutları, Yeşilyurt,
58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Ünal’ın taziye adresi:Göztepe Mahallesi, Fevzi Çakmak Cadddesi, Yeni Malatya Konakları, Battalgazi,
84 yaşında vefat eden ve Arguvan Tarlacık Mahallesi Mezarlığına defnedilen Fatma Kaymaz’ın taziye adresi: Tarlacık Mahallesi, Arguvan,
78 yaşında vefat eden ve Esikli Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Fahriya Telli Arslan’ın taziye adresi: Esikli Mahallesi, Arapgir.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.