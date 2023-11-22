Büyükşehir Belediyesi Sekreteri Latif Okyay uğurlandı

2019 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başlayan ve son olarak Genel Sekreterlik görevinde bulunan Latif Okyay, önümüzdeki yerel seçimler öncesi aday adaylığı nedeniyle görevinden istifa etti. Okyay’ı Büyükşehir Belediyesi’nden mesai arkadaşları çiçekler ve alkışlarla uğurladı. Okyay, “Battalgazi belediye başkan aday adayı olmak için istifa etmiş bulunmaktayım” diyerek aday adayı olacağını bildirdi.

“DUYGUSAL BİR ORTAM OLDU”

Burada bir konuşma yapan Okyay,

“Bu mutlu günümüzde, karar aşamasında olduğumuz bir günde hepinizi yanımızda görmemiz gerçekten bizi gururlandırdı, duygusal bir ortam oldu. Benim için böyle oldu. Beş yıldır Büyükşehir Belediyesi’nde görevde olduğunu belirten Okyay, “Beraber bu memlekete bu şehre hizmet ettik, zorlu bir süreçte hizmet ettik. 14 yıldır kamu görevi yürütüyorum. Daha önce Battalgazi Belediyesinde işe mühendis olarak başladık, devamında çeşitli görevlerde bulunduk”

ifadelerine yer verdi.

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“EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL ETTİĞİMİZE İNANIYORUM”

2019’da Büyükşehir’de göreve başladığını aktaran Okyay,

“Sizlerin de şahit olduğu gibi bir pandemi süreci yaşadık, sonrasında 24 Ocak Sivrice depremini yaşadık. En sonda 6 Şubat depremini yaşadık. Tabi bu süreçte hepimiz için farklı bir durum oldu. Bu süreçte çok yıprandık bizler de sizlerde, ama hepinizden Allah razı olsun. Görevde olduğumuz sürece Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliğini en üst seviyede, en güzel şekilde temsil ettiğimize inanıyorum”

dedi.

“BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI OLMAK İÇİN İSTİFA ETMİŞ BULUNMAKTAYIM”

Siyaseten bir yola çıktığını ve herkesin desteğine ihtiyacı olduğunu ifade eden Okyay,

“Battalgazi belediye başkan aday adayı olmak için istifa etmiş bulunmaktayım. Rabbim hayırlara vesile kılsın, bizi utandırmasın. Hepinizin duasını, desteklerinizi bekliyorum. İnşallah bizim niyetimiz halis, biz orada halis niyetle Battalgazi halkına, Malatya halkına en güzel şekilde hizmet etmek için bu kararı aldık. Biz inanıyoruz ki orada bunca yıllık belediyecilik tecrübemiz ve yaptığımız işler orada bizim için tecrübe olur. Bizim için fikir olur, Battalgazi'de en iyi şekilde sizlerin adına sizlerle birlikte güzel hizmetler yaparız. Bunun için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Sizi burada bu şekilde bizi uğurlamanız bizim için çok gurur verici. Allah razı olsun, hepinizden buraya geldiğiniz için. Bundan sonraki mesai hayatınızda, iş hayatınızda başarılar diliyorum. Rabbim hepinizden razı olsun, hepinizin işini rast getirsin”

diye konuştu.

Belediye personeli de Okyay’a çıktığı bu yolda başarılar dileyerek çiçeklerle uğurladı.

Kaynak: BÜLTEN