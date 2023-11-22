Kazım Karabekir İlkokulu’ndan anlamlı etkinlik “Biz gülerken onlar neden ağlıyor?”

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Çocukların haklarının olduğunu belirten Selin Yılmaz isimli öğrenci, kendileri gibi Filistin’de yaşayan çocukların da haklarının olduğunu kaydetti. Vatandaşları, Filistin’deki çocukların sesini duymaya davet eden Yılmaz, “Bizim okula gitmeye, defterlerimize yeni bilgiler yazmaya ihtiyacımız var. Bizim hasta olduğumuzda hastaneye gitme ihtiyacımız var. Bizim gökyüzünde uçurtma uçurmaya ihtiyacımız var. Peki size soruyorum; Filistinli Ahmet’in, Zeynep’in bunlara ihtiyacı yok mu? Biz gülerken onlar neden ağlıyor? Ey vicdanlı olan insanlar Filistin’deki çocukların sesini duyun!” dedi.

İsrail’in, Gazze’de sürdürdüğü soykırıma karşı direnen Filistinlilerin yanlarında olmak amacıyla Kazım Karabekir İlkokulunda okuyan öğrencilerin velileri tarafından kermes düzenlendi. Dün okul bahçesinde gerçekleştirilen kermese Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, Şube Müdürleri Hacı Mevlüt Kılıç, Veysel Kurşun, Veysel Kalkan, Zeki Altunkaya, İrfan Kılıç, Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Muhtarlık İşleri Müdürü Yaşar Karataş, Malatya Söğütlü Cami İmam Hatibi Mehmet Refik Metin, STK temsilcileri, vatandaşlar ve okul idaresi katıldı.

Program öncesi öğrenciler ellerinde pankartlarla, Filistinli kardeşlerinin yanlarında olduklarını belirttiler. Kermeste velilerin el emeği göz nuru ile diktikleri örgü kıyafetler, yazmalar ve yemeklerin satışı yapıldı.

Etkinlikte konuşan 3/G sınıfı öğrencilerinden Selin Yılmaz, çocukların hakları olduğunu ifade ederek Filistin’deki çocukların haklarının ihlal edildiğini belirtti.

“FİLİSTİNLİ RABİA DA EĞİTİM ALIP DOKTOR OLABİLMELİ”

Vatandaşları, Filistin’deki çocukların sesini duymaya davet eden Yılmaz,

“Biz Kazım Karabekir İlkokulu bilinçli, özgür ve mutlu çocuk gönüllüleriyiz. Bugün bizim gibi mutlu ve özgür olmayı hak eden tüm çocuklar adına siz büyükler ve bizi dinleyen arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Biz çocuğuz ve haklarımız var. Ben sıcak ve güvenli bir evde yaşama hakkına sahibim. Güvensiz bir yığın tuğlanın arasında uyumak istemem, Filistinli Zeynep’te güvenli ve sıcak bir evde yaşamalı. Ben karnım acıktığında sağlıklı ve temiz yemekler yeme hakkına sahibim. Kuru ve küflü ekmek yiyip, çamurlu su içmek istemem. Filistinli Ahmet de temiz ve lezzetli yemekler yemeli. Ben okula gidip gelecekte ülkeme ve dinime faydalı bir insan olmak için eğitim alma hakkına sahibim. Yaralanma ve hakarete uğrama korkusu ile evde kalmak istemem. Filistinli Rabia da eğitim alıp, doktor olabilmeli. Ben hasta olduğumda tedavi olma ve ilaç kullanma hakkına sahibim. Filistinli Ahmet Yasir de bu hakka sahip olmalı. Ben sokaklarda özgürce dolaşma hakkına sahibim. Karanlık bir odaya kapatılıp, kuşların uçuşunu görmekten mahrum kalmak istemem. Filistinli Muhammed de özgürce sokaklarda gezebilmeli. Ben en sevdiğimi oyunları arkadaşlarımla oynama hakkına sahibim. Filistinli Meryem de evcilik oynayıp bebeğinin saçlarını örebilmeli. Bizim sıcak ve güvenli evlere ihtiyacımız var. Sokaklar bizim evimiz değil. Bizim temiz ve sağlıklı yiyeceklere ihtiyacımız var. Otlar ve çamurlu sular bizim yemeğimiz değil. Bizim okula gitmeye, defterlerimize yeni bilgiler yazmaya ihtiyacımız var. Bizim hasta olduğumuzda hastaneye gitme ihtiyacımız var. Bizim gökyüzünde uçurtma uçurmaya ihtiyacımız var. Peki size soruyorum; Filistinli Ahmet’in, Zeynep’in bunlara ihtiyacı yok mu? Biz gülerken onlar neden ağlıyor? Ey vicdanlı olan insanlar Filistin’deki çocukların sesini duyun!”

şeklinde konuştu.