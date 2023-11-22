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Ufak depremleri neden yüksek şiddetle hissederiz?

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Şubat depremlerinden sonra deprem korkusu sadece 11 ilde değil tüm Türkiye’de paniğe neden oldu. İkiz depremlerden sonra yaşanan artçı depremlerin büyüklükleri ise tartışılır duruma geldi. Özellikle, hissedilen depremin büyüklükle aynı olmadığı ifade edilirken, bu durumun nedenini sizler için araştırdık. İşte detaylar...
Ufak depremleri neden yüksek şiddetle hissederiz? mask
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Meydana gelen depremlerin çoğu büyüklüğünden fazla hissedilir ve gerçek büyüklük bu değil saklanıyor, şeklinde yorumlarına neden oluyor. Aslında değerler doğru ama deprem sadece büyüklükle hesaplanmaz. Derinlik ve merkeze yakınlıkta önemli.


Örneğin, 3 büyüklüğündeki depremi bölge halkı çok şiddetli hissetti. Bu durum büyüklüğün değerini sorgulatmaz. Eğer bu depremi şiddetli hissettiyseniz ya deprem merkezine yakınsınızdır ya depremin olduğu fayın üzerindesiniz ya da deprem derinliği yüzeye yakın. Bu üç unsurdan birine sahipseniz 3 büyüklüğünde depremi 5 büyüklüğündeki deprem gibi hissetmeniz gayet normal. Bu yüzden büyüklük ve şiddet aynı olmuyor.
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22 Kas 2023 - 16:45 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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