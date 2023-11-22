Farklı bir bağımlılık türü Depresyona da neden oluyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uzman Klinik Psikolog Samet Gürkan Ustaoğlu, “Alışveriş, her ne kadar günlük ihtiyaçlarımızı karşıladığımız bir eylem olsa da ihtiyacımız olmadığı halde bir anlık istekle satın alma eylemleri gerçekleştirebiliyoruz. Bağımlılık, bir eylemin ya da maddenin, olumsuz sonuçlar doğuracağını bilmemize rağmen alıkoyulması zor durumlardır. Genel olarak 'bağımlılık' ifadesi madde kullanımıyla sınırlandırılmıştır. Ancak günümüzde birçok davranış türleri de bağımlılık türü olarak görülüyor. Bunlardan biri de alışveriş bağımlılığıdır. Alışveriş bağımlılığı, günlük ihtiyaçların karşılanmasına rağmen ya da öncelik olarak günlük ihtiyaçları dikkate almadan satın alımların yapıldığı, kişilerin kontrol etmekte güçlük çektiği, içgüdüsel dürtülere bağlı olan, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik belirtilerle ilişkilendirilen ciddi bir bağımlılık türü olarak görülür” diyerek durumu bildirdi.

SEBEPLERİ NELERDİR?

Uzman Psikolog bu bağımlılığın birçok sebebi olabileceğini söyleyerek, “Kişilerin alışveriş bağımlılığına yönelmesindeki sebepler; anksiyeteye, depresyona veya takıntılara bağlı hissedilen olumsuz duygular, kişinin kendisine saygısının düşük olması, sosyal statü beklentisi, internet kullanımının çok artması, satın alımların bir anlık ve plansız olması ve genellikle de kadınların alışveriş bağımlılığına daha yatkın olmaları sebep olarak belirtilebilir” dedi.

BU BAĞIMLILIĞA İNTERNETİN ETKİSİ

Ustaoğlu bu bağımlılığa internet fenomenlerinin yani infulancerların etkisinin büyük olduğunu söyleyerek, “Bazı çalışmalara göre, insanların yüzde 47’sinin, satın alma kararlarında sosyal medyanın etkileri görülmektedir. Aslında bakıldığında bu rakam oldukça yüksek. Ayrıca sosyal medyanın cezbedici olması ve infulance eden infulancerlar sayesinde yani bu içeriklerin oldukça özendirici olması alışveriş ortamını, 4 kat daha fazla olan sosyal medya pazarına yöneltiyor” açıklamalarında bulundu.

ALIŞVERİŞ GÜNLERİ İNSANLARI STRESE SOKUYOR MU?

Farklı isimler alan bu indirim günlerinin insanlara bir şeyler kaçırdığını düşündürttüğünü bildiren Psikolog Samet Gürkan Ustaoğlu, “Aslında bakıldığında, yıl içerisinde birçok markanın sık sık indirim yaptığını biliriz. Ancak bu, 'muhteşem indirimler, black friday, muhteşem kasım' gibi pazarlama stratejileri, kitlesel alışveriş hareketine sebep olmaktadır. Haliyle kitlesel bir eylem varsa kitlesel bir algı da vardır. 'Yılda bir kez olan bu indirimi kaçırmamam gerek' düşüncesi gibi. Bu tür strese bağlı düşüncelerin, alışveriş yapmadığımızda yaşanacak olan anksiyeteden ve olumsuz duygulardan bizi koruduğuna inandığımız sürece, bu alışveriş çılgınlığına katılmaktan başka bir çaremiz maalesef pek kalmıyor” dedi.

Kaynak: BÜLTEN