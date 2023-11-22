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Fenerbahçe liderliğini koruyor

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Trendyol Süper Lig fikstürü ve puan cetveline göre, Fenerbahçe A.Ş. 31 puanla birinci sırada yer alırken, Galatasaray A.Ş. 31 puanla ikinci sırada ve Yukatel Adana Demirspor A.Ş. 22 puanla üçüncü sırada yer aldı. 13. hafta ki karşılaşmalar ise 25 Kasım’da başlayacak. İlk iki sırada aynı puanda olan Fenerbahçe A.Ş. ve Galatasaray A.Ş. liderlik için puana ihtiyaçları olacak.

Fenerbahçe liderliğini koruyor mask
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Süper Lig için ilk devrenin bitmesine son 7 hafta kaldı. Trendyol Süper Lig puan cetveline göre, ilk sırada Fenerbahçe A.Ş. 31 puan, ikinci sırada Galatasaray A.Ş. 31 puan, Yukatel Adana Demirspor A.Ş. 22 puan, Trabzonspor A.Ş. 22 puan ve Beşiktaş A.Ş. 22 puan ile sıralamada yerlerini aldılar.

Geçen hafta 12. haftada karşılaşmasında Fenerbahçe A.Ş. ve Yukatel Adana Demirspor A.Ş. berabere kaldı. Galatasaray A.Ş. Atakaş Hatayspor’a 1 sıfır mağlup oldu. Trabzonspor A.Ş. ise Tümosan Konyaspor’u 2-1 yenerek 3 puan hanesine yazdırdı.

Ligin 12. haftasında rakibinin 1 puan gerisindeki sarı-lacivertliler Adana Demirspor ile golsüz berabere kalarak 1 hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna kuruldu. Ligin 12. haftasına namağlup giren tek takım olan Galatasaray, Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 yenik tamamlayan sarı-kırmızılılar, namağlup ünvanını kaybetti. Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş ise rakibini 1-0 yenerek milli takım arasına 3 puanla moralli girdi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

# fenerbahçe, Trendyol Süper Lig, galatasaray

22 Kas 2023 - 16:31 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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