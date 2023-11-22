O belediyenin bütçesi yaklaşık 7 milyar TL’ye yükseldi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 11. birleşimi 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nevzat Aslan Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

EK BÜTÇE TALEBİ MECLİSTEN GEÇTİ

Şubat 2023 tarihinde Malatya’da meydana gelen depremler nedeniyle, Büyükşehir Belediye Başkanlığının taşınmazlarında meydana gelen hasarların giderilmesi, şehirde hasar gören altyapı ve üstyapıların yapımı, başlamış yatırımların bitirilmesi ve yapılacak yeni yatırımlar için 2023 mali yılı bütçesine ek ödenek koyma ihtiyacı için toplam 500 milyon TL Malatya Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılı tahmini bütçesine eklenmesi, komisyonca uygun görüldü. Bununla beraber Malatya Büyükşehir Belediyesinin toplam bütçesi 6 milyar 850 milyon TL’ye yükseldi. Bunun bir kısmı iç borçlanmadan ve kamu bankalarından kapatılacak bilgisi de verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna göre, Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi’nde bulunan 149 ve 150 numaralı adaların kuzey ve güney cephelerinden 10 metre olarak planlı yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak düzenlenmesi Battalgazi Belediye Başkanlığı tarafından talebi meclis kararıyla uygun görülerek kabul edildi.

Yeşilyurt ilçesi, Konak Mahallesi ilkokul alanı olarak planlı olup batı ve güneyinden 10 metrelik, kuzey ve doğusundan 5 metrelik çekme mesafesine sahiptir. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda ilkokul alanı olarak planlı olan bahse konu parselin yapı yaklaşma mesafelerinin her yönden 5 metre belirlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliğinin, bölgenin eğitim ihtiyacını karşılamaya yönelik yapı yapılabilmesi amacıyla hazırlandığından planlama kriterleri, şehircilik ilkelerine ve uygun olduğu değerlendirildiğinden ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulü komisyonca uygun görüldü.

Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi’nde orta yoğunluklu meskun konut alanı olarak kullanılan parsele sosyal tesis alanı fonksiyonu verilmesini içeren planlama alanında donatı standardını artırıcı ve nüfus yoğunluğunu azaltıcı bir değişiklik olduğundan şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirilerek komisyonca uygun görüldü.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantılarının 12. birleşimi 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00’te yapılmasına karar verildi.