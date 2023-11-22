Van depreminde 5 yıl uzatılmıştı peki asrın felaketinde?

Bu kadar sorun ve sıkıntı varken, mücbir sebep halinin 9 ay ile sınırlandırılmasının akıl ve mantıklı bir izahı olamaz. MESOB Başkanı Şevket Keskin yaptığı açıklamada, mücbir sebep halinin mutlaka 1 yıl uzatılması gerektiğini bildirdi.

“EN ÇOK HASAR ALAN ŞEHİR MALATYA”

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin,

“6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin en çok hasar oluşturduğu şehir Malatya’dır. Malatya yıkılmış değil, çökmüş bir şehirdir. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından deprem bölgesi için 6 Şubat- 30 Kasım 2023 tarihlerini kapsayan dönemin mücbir sebep hali olarak ilan edilmesine ilişkin süre bu ay sonu sona ermektedir”

açıklamalarında bulundu.

“ESNAF 9 AYDIR AYAKTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR”

Keskin,

“Malatya’da depremden dolayı 20 bini aşkın esnafımız işyerini kaybetti ve 9 aydan beri ayakta kalma mücadelesini veriyor. 9 aydır halen konteyner bekleyen yaklaşık 3 bin esnafımız bulunuyor. Halen sorunlar çözülemediği için ticari faaliyete başlayamamış olan binlerce esnafımız bulunmakta. Kolay değil, çökmüş bir şehirde nefes almaya, hayatta kalmaya çalışıyoruz”

dedi.

VAN DEPREMİNDE 5 YIL ŞUBAT DEPREMLERİNDE 9 AY

Şevket Keskin mücbir sebep halinin uzatılmasını talep ederek,

“Asrın felaketi deniliyor, ancak böylesine bir duruma 9 ay ömür biçmek izah edilebilecek bir durum değildir. Van depreminde 5 yıl Mücbir Sebep Hali verilirken, asrın felaketine 9 ay ömür biçmek akıl tutulmasıdır. Bu kadar sorun ve sıkıntı varken, mücbir sebep halinin 9 ay ile sınırlandırılmasının akıl ve mantıklı bir izahı olamaz. 30 Kasım 2023 tarihinde sona erecek olan mücbir sebep halinin uzatılmaması özelliklede Malatya’daki küçük esnaf için yeni deprem etkisi yaratacaktır. Böylesi bir durum sarılmayı bekleyen yaraları kangrene çevirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan mücbir sebep halinin 1 yıl uzatılmasını talep ediyoruz”

şeklinde konuştu.

“DEVLETİMİZİN DESTEK VE KATKISI HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR”

Keskin konuşmasının devamında,

“İnsanların evine ekmek götürmekte zorlandığı, barınma problemlerinin halen çözüm bulmadığı, ticari hayatın tam olarak başlayamadığı bir ortam da vergi işlemlerinin vatandaşa bir yük olarak yüklenmesi doğru değildir. Biz yeni vergi yükleri ile karşılaşmak yerine mücbir sebep dönemine ilişkin beyanname damga vergileri başta olmak üzere; Deprem bölgesinde bulunan esnaf ve sanatkârın vergi borçları, elektrik ve doğalgaz borçları silinmeli. Esnafların en az 2 yıl süreyle Bağ-Kur primleri devletimiz tarafından karşılanmalı. Deprem bölgesindeki ağır ve orta hasar raporları dikkate alınmadan mağdur olan tüm esnaf ve sanatkârımıza kısa çalışma ödeneği verilmeli. Depremde işyeri yıkılan, depremden dolayı iş yapamaz hale gelen, ticari hayata başlayamayan esnafa 2 yıl boyunca asgari ücret oranında maaş desteği sağlanmalı. Esnafın ve yanında çalışanların maaşları ve SGK primleri en az 2 yıl devlet tarafından karşılanmalı. KOBİ’lere verilen krediler nasıl silindiyse aynısı zarar gören esnaflar içinde geçerli olmalı esnaf kredi kefalet borçları silinmeli. Çökmüş bir şehirde esnafın ayağa kalkabilmesi için hükümetimizin, devletimizin destek ve katkısı hayati öneme sahiptir”

diyerek durumu açıkladı.

Kaynak: BÜLTEN