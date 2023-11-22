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Süper hizmet masası talepleri çözmeye devam ediyor

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Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası bünyesinde hizmet vermekte olan Süper Hizmet Masası, vatandaşların istek ve talepleri ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Süper Hizmet Masası, verdiği hizmetlerle vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.
Süper hizmet masası talepleri çözmeye devam ediyor mask
Süper hizmet masası talepleri çözmeye devam ediyor
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Büyükşehir Belediyesi zemin katta hizmet vermekte olan Süper Hizmet Masası, Ocak-Ekim 2023 tarihleri arasında toplam 63 bin 65 kişiye başta rehberlik olmak üzere çeşitli konularda hizmet verdiği bildirildi. Süper Hizmet Masası’na müracaat eden 63 bin 65 kişiden; 56 bin 17 kişiye danışma, bilgilendirme, yönlendirme ve rehberlik hizmeti, 3 bin 66 kişiye sicil işlemleri, 2 bin 869 kişiye numarataj ve tahakkuk işlemleri, bin 113 kişiye ise dilekçe yazımı, istek, şikâyet ve yönlendirme hizmeti verildiği açıklandı.

BAŞVURULAR YÜZDE 90 ÇÖZÜLÜYOR

Süper Hizmet Masası’na müracaat eden vatandaşların başvuruları yüzde 90 oranında çözüme kavuşturulurken, verilen hizmetlerden dolayı işlerinin kolay ve hızlı bir şekilde halledildiğini ifade eden vatandaşlar personelin güler yüzlü ve kaliteli hizmetinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

 

Kaynak: BÜLTEN

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