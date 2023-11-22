Süper hizmet masası talepleri çözmeye devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi zemin katta hizmet vermekte olan Süper Hizmet Masası, Ocak-Ekim 2023 tarihleri arasında toplam 63 bin 65 kişiye başta rehberlik olmak üzere çeşitli konularda hizmet verdiği bildirildi. Süper Hizmet Masası’na müracaat eden 63 bin 65 kişiden; 56 bin 17 kişiye danışma, bilgilendirme, yönlendirme ve rehberlik hizmeti, 3 bin 66 kişiye sicil işlemleri, 2 bin 869 kişiye numarataj ve tahakkuk işlemleri, bin 113 kişiye ise dilekçe yazımı, istek, şikâyet ve yönlendirme hizmeti verildiği açıklandı.
BAŞVURULAR YÜZDE 90 ÇÖZÜLÜYOR
Süper Hizmet Masası’na müracaat eden vatandaşların başvuruları yüzde 90 oranında çözüme kavuşturulurken, verilen hizmetlerden dolayı işlerinin kolay ve hızlı bir şekilde halledildiğini ifade eden vatandaşlar personelin güler yüzlü ve kaliteli hizmetinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.