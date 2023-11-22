Yıldırım’dan çarpıcı açıklama “Hala 6 Şubat’tayız”

Malatya’nın gündemini değerlendirerek dikkat çekici açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım, depremin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen hala temel atma noktasına bakıldığı zaman 6 Şubat’ta olunduğunu ileri sürdü. Çalışmalarda bir adım bile ileriye gidilmediğini savunan Yıldırım, “Şehir merkezinde enkazları kaldırma noktasında çok sayıda sıkıntı var ve hala temeller atılmadı. Mart ayında yapılacak seçimlerde iktidar partisine ciddi bir ders verileceğini düşünüyorum” dedi.

Depremlerden sonra bir enkaz yığını haline gelen, enkazlar kaldırıldıkça da boş bir araziye dönüşen Malatya’da yıkımların Maraş, Hatay ve Adıyaman’a göre yavaş ilerlediği iddia ediliyor. Yıkımların yavaş ilerlemesi iddiası başta olmak üzere nakdi eşya yardımının yapılmamasıyla ilgili BUSABAH Medya’ya konuşan Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

Depremin olduğu günden bu yana Malatya’da devamlı ‘Malatya’nın depremden aldığı hasarı yeteri kadar dışarıya anlatamadık’ diye konuştuğunu belirten Yıldırım, dünya ve Türkiye’nin kamuoyuna Malatya’da hasar derecesini duyuramadıklarını söyledi.

“MALATYA’YA ÇOK İYİ MAKİNELER GELMEDİ’ DİYORLAR”

Yıkımların yavaş ilerlediği konusunda kendilerine günlük yüzlerce telefon ve mesajın geldiğini dile getiren Yıldırım,

“Sesimizi duyuramadık. İlk başlarda depremin Hatay’da, Maraş’ta, Adıyaman’da olduğunu düşünerek en iyi iş makineleri, firmaların hepsini bu 3 şehre yönlendirdiler. Bizim de yöneticilerimiz ‘Malatya’mızda bir şey yok’ dediği için Malatya’yı ikinci sınıfa attılar. Dolayısıyla da yıkımlarda geç kalındı. Mesela Adıyaman’da yüzde 80’e yakın, Maraş’ta yüzde 80’e yakın, Hatay’da ise neredeyse yıkımlar bitme noktasında. Ama Malatya’da da hala yüzde 50 civarında yıkım yapıldı. Yüzde 50’ye yakın ise hasarlı binalar yıkılmadı. Bununla beraber 2 bin 500’e yakın orta hasarlı binanın da akıbetinin ne olacağı hala belli değil. Bu biraz Malatya’yı yönetenlerin Malatya’nın hasarını iyi anlatamadığından kaynaklanıyor. Biz bunu her defasında dile getirdiğimiz zaman ‘Bize daima Malatya’ya çok iyi makineler gelmedi’ diyorlar. Malatya’da yaşanan hasarı iyice anlatamazsanız iyi makineler gelmez. Fakat sağ olsun yeni valimiz geldikten sonra yıkımlar biraz hızlanmaya başladı. Ama yine de ben yıkımları yeterli bulmuyorum, bununla ilgili de bizlere günde yüzlerce mesaj geliyor. Bizlere telefon açanlar oluyor ve yıkımların yavaş olduğunu söylüyorlar”

şeklinde konuştu.

“ MARAŞ, ADIYAMAN’DAKİ VALİLİKLER BİLDİRİ YAPIYORLAR”

Yıkımların düzensiz yapıldığını öne süren Yıldırım,

“Ayrıca vatandaşlar şu sıralar caddelerin, sokakların kapalı olmasından şikâyetçiler. Yıkım yapılan cadde ve sokaklar Maraş, Adıyaman’daki valilikler bildiri yapıyorlar. Orada hangi ve caddelerde yıkım yapılacaksa önceden o cadde ve sokakların kapatılacağı bildirisini yapıyorlar. Biz de öyle bir şey de yok. Bir bakıyorsunuz Fahri Kayahan Bölgesini yapıyorlar, bir bakıyorsunuz Çöşnük’te yıkım yapılıyor. Yani yıkımlar bir tertip ve düzen içerisinde yapılmıyor. Başından beri bu yıkımlar böyle yapılıyor”

dedi.

“BUNUN SORUMLUSU SEÇTİĞİMİZ VEKİLLERİMİZ”

Nakdi eşya yardımlarının verilmemesini eleştiren Yıldırım,

“Depremler olduktan sonra hasar tespiti için Türkiye’nin dört bir tarafından değişik kurumlarda çalışan devlet memurları geldi. Bu insanlar Malatya’da kapı kapı gezdiler, iş yerlerini dolaştılar, tutanakları tuttular. Bunun üzerinden tam 8-9 ay geçti. Defterdarlığın önüne çadırlar kurdular, insanlar orada kaybettiği eşyaları için form doldurdular. Ama bununla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Benim tahminim, böyle bir ödeme yapılmayacak. Madem vermeyeceksiniz ne diye dışarıdan insanları getirtip tespit yaptırdınız, vatandaşlara form doldurttunuz? Bunun sorumlusu seçtiğimiz vekillerimiz. Şu güne kadar Meclis kürsüsünde ara ara Fendoğlu ve Ağbaba dışında konuşan kimse yok. AK Partili vekillerimizin Meclis kürsüsünde Malatya’yı, depremi anlatacak hiçbir konuşmalarına şahit olmadım. Malatya’mızı yeteri kadar Mecliste anlatamadılar. Meclis açıldığı gün ben bunu bekledim. Ama maalesef MHP ve CHP milletvekilleri dışında Malatya’yı anlatan olmadı. Ben AK Partili vekilleri Genel Kurul’da bile görmedim”

söylemlerine yer verdi

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“KONTEYNERLERDE BİRÇOK SIKINTI VAR”

“Cumhur İttifakı parçası olarak bu durumun yerel seçimleri etkileyeceğinden korkuyor musunuz?” sorusuna cevap veren Yıldırım,

“Biz Cumhur İttifakı ile bir seçim ortaklığı yaptık. 31 Mart seçimlerine de biz ayrı gireceğiz. Belki bazı büyükşehirlerde bir birliktelik olabilir ama Malatya’da kendi adayımızla seçimlere gireceğiz. Depremin üzerinden 9 ay geçti ama hala temel atma noktasına bakıldığı zaman biz hala 6 Şubat’tayız. Hala depremin olduğu gündeyiz. Bir adım bile ileri gidilmedi. İkizce’de, Gelinciktepe’de, farklı yerlerde TOKİ evleri yapılıyor ama şehir merkezi için söylüyorum, şehir merkezinde enkazları kaldırma noktasında çok sayıda sıkıntı var ve hala temeller atılmadı. Kış ayı geldi, konteynerlerde birçok sıkıntı var. En önemlisi iş yerleriyle ilgili konteynerlerin hiçbirinde altyapı yok. Soğuk havalarla beraber bütün altyapıların donacağını ve iş yerlerinin de iş göremeyecek hale geleceklerini düşünüyorum. Bu da mart ayında yapılacak seçimlerde iktidar partisine ciddi bir ders verileceğini düşünüyorum”

cümlelerine yer verdi.

(SİNEM HATUN DAVUT - BUSABAH GAZETESİ)