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Üzgünüz! Malatya’mızın bir buluşma noktası daha yıkılıyor

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“Asrın felaketi” olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki ikiz depremlerden en büyük darbeyi alan illerden biri olan Malatya’da şehrin simge mekanları bir bir yıkılıyor.  PTT Malatya İl binasının da yıkımı gerçekleştirilmeye başlandı.
Üzgünüz! Malatya’mızın bir buluşma noktası daha yıkılıyor mask
Üzgünüz! Malatya’mızın bir buluşma noktası daha yıkılıyor
Üzgünüz! Malatya’mızın bir buluşma noktası daha yıkılıyor
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Depremin ardından geçen 9 aylık sürede Malatya’da hala ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.  Deprem sonrası ağır hasar almasına rağmen yıkılmamasına karar verilen çarşı merkezdeki Yeni Cami’de restorasyon çalışmaları devam ederken şehrin simge mekanlarının ise yıkım çalışmaları devam ediyor.

6 Şubat tarihli depremlerde ağır hasar alan ve şehrin simge mekanlardan olan Ziraat Bankası, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ve Hükümet binasının ardından PTT Malatya İl Müdürlüğü binasının da yıkımı gerçekleştiriliyor.

Yıkım çalışmaları devam ederken PTT İl Müdürlüğü, depremlerin ardından İnönü Caddesi, Yeşiltepe Mahallesi, Şule Sokak’ta bulunan bina da hizmet vermeye başladı. Ayrıca şehir merkezinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacı ile İnönü Kapalı Çarşı’sı üstünde de konteynerlerde kuruldu.

 
 
 
 
 

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Malatya- Gündem

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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