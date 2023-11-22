22 Kas 2023 - 10:24 - Siyaset

Bir isim daha Yeşilyurt için aday

Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel, Malatya Yeşilyurt ilçesi için aday adayı olduğunu açıkladı. Yunus Emre Fidanel, “Yeşilyurt'umuzun Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı olması için tüm gücümüzle çalışacağız” açıklamalarında bulunarak Yeşilyurt ilçesi için aday adayı olacağını resmen açıklamış oldu.