Bir isim daha Yeşilyurt için aday

Fidanel,
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu yerel yönetimlerde en iyi şekilde temsil etmek için 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti Yeşilyurt Belediyesi Başkan Aday Adaylığı başvurumu bugün itibariyle yapmış bulunmaktayım. 2010 yılından beri büyük bir gururla üyesi olduğum bu kutlu hareketin bir parçası olarak liyakat ve hakkaniyet düsturuyla hizmet etmek üzere bu yola çıkmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum”
açıklamalarında bulundu.
“YORULMADAN VE DURMADAN ÇALIŞMAYA SÖZ VERİYORUM”
Mimarlar Odası Başkanı Fidanel,
“Yıllardır şehrimizin bir adım dahi ileri gidebilmesi adına aldığım çeşitli görev ve temsiliyetlerimin ardından Yeşilyurt ilçemizde özellikle de 6 Şubat depremleriyle ortaya çıkan sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında gerek ilgili kurum ve STK'lar gerekse de yerelde belediyemiz aracılığıyla en hızlı şekilde toparlanma hatta daha ileriye gidebilmek adına, Allah'ın izniyle yorulmadan ve durmadan çalışmaya söz veriyorum”
dedi.
“TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ”
Yunus Emre Fidanel tüm gücü ile çalışacağını söyleyerek,
“Hep beraber Yeşilyurt başta olmak üzere depremden zarar gören tüm şehrimizi ayağa kaldırmak için üzerimize düşeni yapacağız. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere geleceğe dönük projelerimizle Yeşilyurt'umuzun Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı olması için tüm gücümüzle çalışacağız”
şeklinde konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.