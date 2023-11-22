- Sağlık

22 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 22 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’22 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
22 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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22 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

AYDOĞAN ECZANESİ - MERKEZ

KIŞLA CADDESİ, HAYAT HASTANESİ KARŞISI, NO:48/B

24 SAAT AÇIK!

SEZER ECZANESİ - MERKEZ

HİDAYET MAHALLESİ, TAŞTEPE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK!

KURNAZLAR ECZANESİ – MERKEZ

İSTASYON CADDESİ (TCDD) DEMİRYOLLARI KARŞISI

24 SAAT AÇIK!

TOLGA ECZANESİ – MERKEZ

TECDE MAHALLESİ, İSMET PAŞA CADDESİ, NO:226/C, TECDE

24 SAAT AÇIK!

ATALAN ECZANESİ - BATTALGAZİ

BENZİNLİK CADDESİ, PETROL OFİSİ DEVAMI, ESKİMALATYA

08:30-23:59 ARASI AÇIK

 
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Malatya- Sağlık

Muhabir  Salim Öz

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