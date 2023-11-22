22 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

22 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
AYDOĞAN ECZANESİ - MERKEZ
KIŞLA CADDESİ, HAYAT HASTANESİ KARŞISI, NO:48/B
24 SAAT AÇIK!
SEZER ECZANESİ - MERKEZ
HİDAYET MAHALLESİ, TAŞTEPE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK!
KURNAZLAR ECZANESİ – MERKEZ
İSTASYON CADDESİ (TCDD) DEMİRYOLLARI KARŞISI
24 SAAT AÇIK!
TOLGA ECZANESİ – MERKEZ
TECDE MAHALLESİ, İSMET PAŞA CADDESİ, NO:226/C, TECDE
24 SAAT AÇIK!
ATALAN ECZANESİ - BATTALGAZİ
BENZİNLİK CADDESİ, PETROL OFİSİ DEVAMI, ESKİMALATYA
08:30-23:59 ARASI AÇIK
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.