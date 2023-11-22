Malatyalılar bu saatlere dikkat! 51 Mahalle etkilenecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
Bugün 09.00-16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar, Görgü, Karapınar, Kırlangıç, Kuyulu mahallerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı, Tecde, Yakınca, Karakavak mahallerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Ulutaş, Konurtay, Behramlı mahallerine,
Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Pelitli, Söğütlü, Tanışık, Gülümuşağı, Uluköy mahallerine,
Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Kömüşhan Mahallesi’ne,
Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kadıçayırı, Toygar, Boran, Bahçelievler mahallerine,
Bugün 10.00-13.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Çayköy, Bahçelievler, Çörmü, Alvar, Boğaziçi, İsmetpaşa, Yeni, İstiklal, Ortapınar, Bicir, Sofular, Başören mahallerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Taşbaşı, Bağyolu, Turgut Özal, Karşıyaka, Karadere, Bahçelievler, Beykent, Dursunlu, Sarıkız, Yayladam, Güzelyurt, Yeni, Mimar Sinan, Güzelyayla, Söğüt, Temüklü, Bahçedamı mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı, Tecde, Karakavak, Yakınca mahallerine
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Küçüklü, Çavuşlu mahallerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek ve Mahmutlu mahallerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Medişeyh Mahallesi’ne, elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.