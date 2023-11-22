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Malatyalılar bu saatlere dikkat! 51 Mahalle etkilenecek

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Malatyalılar bu saatlere dikkat! 51 Mahalle etkilenecek mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

Bugün 09.00-16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar, Görgü, Karapınar, Kırlangıç, Kuyulu mahallerine,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı, Tecde, Yakınca, Karakavak mahallerine,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Ulutaş, Konurtay, Behramlı mahallerine,

Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Pelitli, Söğütlü, Tanışık, Gülümuşağı, Uluköy mahallerine,

Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Kömüşhan Mahallesi’ne,

Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kadıçayırı, Toygar, Boran, Bahçelievler mahallerine,

Bugün 10.00-13.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Çayköy, Bahçelievler, Çörmü, Alvar, Boğaziçi, İsmetpaşa, Yeni, İstiklal, Ortapınar, Bicir, Sofular, Başören mahallerine,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Taşbaşı, Bağyolu, Turgut Özal, Karşıyaka, Karadere, Bahçelievler, Beykent, Dursunlu, Sarıkız, Yayladam, Güzelyurt, Yeni, Mimar Sinan, Güzelyayla, Söğüt, Temüklü, Bahçedamı mahallelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı, Tecde, Karakavak, Yakınca mahallerine

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Küçüklü, Çavuşlu mahallerine,

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek ve Mahmutlu mahallerine,

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Medişeyh Mahallesi’ne, elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 
 

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Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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