Malatya’da şehir hastanesi için detaylar belli oldu MEAH’ın iki katına çıkacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı ve kamuoyunun merakla takip ettiği Malatya’da şehir hastanesi projesinin detayları belli oldu.

Malatya’da yapılması planlanan şehir hastanesi projesinin detayları belli oldu. Bu kapsamda Malatya’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (MEAH) ilave olarak yeni bloklar ve polikliniklerle birlikte komple bir şehir hastanesine dönüşüm gerçekleştirilecek.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, konuya ilişkin detayları şöyle anlattı:

“Malatya Milletvekillerimiz Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca ile birlikte Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile buluştuk. Bu kapsamda;

1- Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilave yapılacak yeni bloklar ve polikliniklerle birlikte komple bir şehir hastanesine dönüşümünü ve bu projenin detaylarını konuştuk.

Mevcutta toplam 1055 yataklı hastaneye ilave yapılacak yeni blok ve polikliniklerle, şu anki büyüklüğün yaklaşık 2 katına çıkacak bir proje bu.

BAĞIMLI HASTALAR İÇİN REHABİLİTASYON MERKEZİ İNŞA EDİLECEK

2- Beraberinde, şehrin farklı bir bölgesindeki büyük bir araziye, içinde farklı donatıların yer alacağı Bağımlı Hastalar için Rehabilitasyon Merkezi (BAHAR) inşa edilecek. Ki bu merkez, bölgemizde ilk olarak Malatya'da kurulmuş olacak.

YENİ DOKTORLAR GELECEK

3- Deprem sonrası şehirde oluşan doktor ihtiyacının karşılanması noktasında bakanlığımız devreye girecek ve bu noktada Malatya için pozitif ayrımcılık yapılacak. Şehrimiz için gösterdiği özel özen dolayısıyla Sayın Bakanımıza çok çok teşekkürlerimizle... Hayırlar getirsin...”