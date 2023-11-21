İşte en güven duyulan meslekler

Yapılan bir araştırma insanların en çok güvendiği meslek gruplarını ortaya çıkardı.

Türkiye Verileri’nin paylaştığı bilgiye göre insanların en çok güven duyduğu meslek gruplarının başında yüzde 96 ile eczacılar var.

Öğretmenler yüzde 88 oranıyla en güven duyulan ikinci meslek grubu. Onları yüzde 84 ile bilim insanları, yüzde 81 ile meteoroloji uzmanları takip etti.

En çok güven duyulan meslek gruplarında beşinci sırayı yüzde 77 ile polisler aldı. Altıncı sırada yüzde 61 ile din adamları, yedinci sırada yüzde 44 ile gazeteciler, sekizinci sırada yüzde 41 ile bankacılar yer aldı.

Listenin son ikisi ise şaşırttı. Nitekim sondan ikinci sırada yüzde 27 ile politikacılar, son sırada ise yüzde 11 ile influencerlar yer aldı.