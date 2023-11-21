İnstagram’da hikâyeler 7 gün yayında kalabilecek

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan İnstagram, kullanıcılara hikâyelerini 7 gün boyunca profilde tutabilmelerini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan İnstagram, kullanıcılara çok dikkat çeken bir özellik sunmak için çalışıyor.

Buna göre, ‘My weekend' yani 'Benim haftam' anlamına gelen güncelleme hayata geçirilirse artık hikâyeler 7 gün boyunca kişinin profilinde kalabilecek.

Henüz test aşamasında olan bu özellik genel kullanıma açık değil. Tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına ilişkin bir bilgi verilmedi. Söz konusu güncelleme hayata geçirilirse kişiler mini dizi tarzında veya hayatlarından kesitleri, belgesel tarzı etkinlikleri ve paylaşımları takipçilerine sunabilecek.

Elbette farklı kullanım amaçları da bu sayede gerçekleştirilebilecek. ‘My weekend' yani 'Benim haftam' anlamına gelen güncelleme daha şimdiden kullanıcılarını heyecanlandırıyor.