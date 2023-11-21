Çocuklar tartıştı, babalar da dahil olunca kan aktı

Tokat'tın Erbaa ilçesinde çocuklar arasında çıkan tartışmaya babalar da karışınca kavga büyüdü. Çıkan kavgada köy muhtarı silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Erbaa ilçesine bağlı Tanoba kasabasında meydana geldi. iddiaya göre, çocukların aralarında çıkan tartışmasına babalar da dahil oldu. Aralarında önceden husumetin de bulunduğu babaların tartışmaya dahil olmasıyla Hüseyin N. ve Duran Keleş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kasaba merkezinde bulunan kahvede çıkan kavgada Hüseyin N., Tanoba Kasabası Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Duran Keleş'i silahla 5 el ateş ederek vurdu. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keleş Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keleş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Hüseyin N., JASAT ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı