3 deprem şehrinde batık seviyesi çok yüksek Malatya borcuna sadık mı?

Türkiye genelinde takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranına göre borcuna en sadık olan ve olmayan iller belli oldu. Peki, Malatya bu listelerde yer aldı mı? Deprem bölgesi nasıl değerlendirildi?

Ekonomim’in haberine göre, Türkiye genelinde takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranına göre borcuna en sadık olan ve olmayan iller belli oldu. Bu bağlamda takipteki alacakların toplam krediler içerisindeki payını gösteren takibe dönüşüm oranı bankacılık sektörü genelinde yüzde 1,53 düzeyinde oldu.

TAKİPTEKİ ALACAK ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Takipteki alacak oranının en yüksek olduğu ilk 5 şehir şöyle:

Konya (yüzde 3,9),

Diyarbakır (yüzde 3),

Mardin (yüzde 2,4),

Hakkari (yüzde 2,2)

Adana (yüzde 2,2).

TAKİBE DÜŞME ORANININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

Takibe düşme oranı en düşük olan ilk 5 şehir şöyle:

Çankırı (yüzde 0,59)

Denizli,

Nevşehir,

Siirt,

Kastamonu

Aksaray

MALATYA VE DEPREM BÖLGESİ

Malatya bu listeler dışında kalırken deprem bölgesine ilişkin de ilginç bilgiler verildi. Habere göre, deprem illerinden üçünde batık seviyesi çok yüksek. Bunun sebebi ise deprem etkisiyle bazı firmaların işlerinin bozulması şeklinde açıklanıyor. Hatay’da inşaat sektöründe takipteki alacak oranı yüzde 31,86 ile çok yüksek seviyede. Yine bu ilde turizm sektöründe de takibe düşen alacak oranı 16,30 seviyesinde. Kilis’te finansal sektörde takipteki alacak oranı yüzde 75,38’le çok yüksek. Bu ilde tekstil sektöründe de takipteki alacak oranı yüzde 22,34. Osmaniye’de enerji sektöründe yüzde 25,59, turizm sektöründe 18,33 düzeyinde.