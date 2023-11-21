Yüksekova’da kar 60 santimetreyi buldu

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar 60 santimetreyi ulaşırken, karla mücadele çalışması yoğun bir şekilde başladı.

Hakkari İl Özel İdaresinin Yüksekova Şantiyesi ekipleri, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yeni Işık köyün Basamak mezrasının yolunda çalışmalarını sürdürüyor. 60 santimetreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçelerle temizledi. İlerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyorlar.

Öte yandan Yüksekova Şantiyesinin ekipleri yaşanan tüm olumsuzluklara karşı gece gündüz hazır beklediklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı