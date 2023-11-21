Yüksekova’da kar 60 santimetreyi buldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar 60 santimetreyi ulaşırken, karla mücadele çalışması yoğun bir şekilde başladı.
Hakkari İl Özel İdaresinin Yüksekova Şantiyesi ekipleri, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yeni Işık köyün Basamak mezrasının yolunda çalışmalarını sürdürüyor. 60 santimetreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçelerle temizledi. İlerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyorlar.
Öte yandan Yüksekova Şantiyesinin ekipleri yaşanan tüm olumsuzluklara karşı gece gündüz hazır beklediklerini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.