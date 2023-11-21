Lastiği patlayan kamyonet devrildi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde lastiği patlayan palet yüklü kamyonet devrildi, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Tayfun C. (50) yönetimindeki 16 BBK 201 plakalı kamyonet, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrilip sürüklendi. Kamyonetin kasasındaki paletler yola saçıldı. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı.

Polis ekiplerinin önlem almasıyla kamyonet çekici yardımıyla yoldan çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı