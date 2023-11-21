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Sivasspor’da Trabzonspor mesaisi sürüyor

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Sivasspor’da Trabzonspor mesaisi sürüyor mask
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, sınırla alan oyun ve turnuva ile antrenmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Trabzonspor, 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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