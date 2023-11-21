Malatya Havalimanı işte böyle görünecek 2 yıl sonra yepyeni haline kavuşacak

Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası ve ek donatılar için 24 Kasım itibariyle inşaat çalışmaları başlayacak. Çalışmalar bitince Havalimanı 8 bin 814 metrekarelik mevcut halinden 26 bin 765 metrekare alana çıkmış olmuş olacak. Yolcu kapasitesi ve buna bağlı olarak diğer tüm donatılar da artmış olacak. İşte detaylar…

Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası ve ek donatılar için 24 Kasım itibariyle inşaat çalışmaları başlayacak. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, önemli bilgiler aktardı.

YOLCU SAYISI 2 MİLYON 500 BİNE ÇIKACAK

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan,

“8 Ekim'de müjdesini duyurmuştuk. Yolcu sayısını yılda 1 milyon 200 binden 2 milyon 500 bine çıkaracak Malatya Havalimanı yeni terminal binası, ek binalar, otopark, alt geçit, havalimanı bağlantı yolları, apron bağlantı yolu, taksi yolları ve garaj binalarından oluşan toplamda 15 ayrı işin yapımını içeren ihalenin sözleşmesi de imzalandı”

ifadelerine yer verdi.

TAHMİNİ İNŞAAT SÜRESİ 2 YIL

İnşaat çalışmalarına ilişkin konuşan Milletvekili Babacan,

“24 Kasım 2023 tarihinde yer teslimi yapılıp inşaat çalışmaları hızla başlayacak. Tahmini inşaat süresi iki yıl olmakla beraber süreci yakın takip edip yeni terminal binası ve bahsi edilen tüm işleri mümkün olan en kısa sürede şehrimize kavuşturacağız. Malatya'ya ve Malatyalılara hayırlı olsun”

sözlerini aktardı.