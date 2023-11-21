Kavuk, Yeşilyurt Belediye Başkanlığı için adaylığını duyurdu

AK Parti’de siyaset yaparak, bir önceki dönem AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı olarak görev alan Kahraman Kavuk, göreve talip olmasındaki asıl gayenin “Yeşilyurt Yüzyılı” hedefini gerçekleştirmek olduğunu kaydetti.

“KAYBEDECEK BİR SANİYEMİZ DAHİ YOK”

Kavuk,

“6 Şubat tarihinde gerçekleşen asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde kaybettiğimiz canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu büyük afetin acılarını silmek mümkün olmayacak biliyoruz. Ancak yeniden eskisinden daha güzel Yeşilyurt’umuzu Devletimizle, vatandaşlarımızla, esnaflarımızla hep birlikte kuracağız, asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz, yaralarımızı hep birlikte saracağız, Buna inancımız tamdır. Kaybedecek bir saniyemiz dahi yok biliyorum”

diye konuştu.

Kavuk, konuşmasında şunları söyledi:

“Halis niyetlerle ve temiz duygularla başta Ülkemize, Malatya’mıza, Yeşilyurt’umuza ve Milletimize hizmet etmek gayesi ile 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Yerel seçimler için Yeşilyurt Belediye Başkan aday adaylığımı açıklıyorum. Doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım Yeşilyurt’umuza hizmet etmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile

‘’Türkiye Yüzyılı’’ vizyonuna katkı sunmak ve ‘’Yeşilyurt Yüzyılı’’ hedefini gerçekleştirmek için Yeşilyurt bize biz ise Yeşilyurt’a emanetiz.”

KAHRAMAN KAVUK KİMDİR?

1974 yılında Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde doğdu. İlkokulu Malatya Derme İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini Malatya Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Okan Üniversitesinde İşletme Dalında Yüksek Lisans yaptı.

1992 yılında ticaret hayatına başladı. 2008 yılında Akaryakıt, Hazır Beton ve İnşaat sektörlerinde faaliyet gösteren aile şirketi Kavuksan A.Ş.’yi babası Av. Ramazan Kavuk ile birlikte kurdu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

2013-2014 yıllarında Yeni Malatyaspor’da As Başkanlık yaptı. 2016-2018 yılları arası Malatya Büyükşehir Belediyespor’da Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2017 yılından itibaren MADER Malatya Akaryakıt ve Otoğaz Satıcıları Derneğinde Başkan Yardımcılığı görevi devam etmektedir.

AK Partinin kuruluşundan itibaren aile bireyleri olarak partinin çeşitli kademelerinde aktif görevlerde bulundu. 2018 yılında İhsan Koca Başkanlığında oluşturulan AK Parti Malatya İl yönetiminde görev alarak İl Başkan Yardımcısı oldu. 2020 yılında yapılan kongrede tekrardan İl Yönetimine seçilerek İl Başkan Yardımcılığı görevine devam etti. Seçim İşleri ve İnsan Hakları Başkanlığı görevlerini yürüttü. 28. Dönem AK Parti Malatya Milletvekili Aday Adayı oldu.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: BÜLTEN