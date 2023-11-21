İddialı isim adaylığını duyurdu Battalgazi’de işler kızışıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesinin Genel Sekreterlik görevini yürüten Latif Okyay, Battalgazi Belediye Başkanlığı için aday olacağını açıkladı.

Okyay,

“Halka hizmet Hakk'a hizmet düsturu ile çıktığımız bu yolda, bilgi, birikim ve inancımızla Battalgazi'mizin yeniden inşası ve ihyası için yarın saat 14.00'te adaylık başvurumuzu AK Parti Battalgazi ilçe Başkanlığına sunacağız”

ifadelerinde bulundu.

LATİF OKYAY KİMDİR?

Latif Okyay, 1984 yılında Malatya’nın Merkez Balıkderesi Köyü’nde doğdu. İlköğretimini Balıkderesi İlköğretim Okulu´nda, orta öğretimini Atatürk Ortaokulunda ve lise öğretimini Malatya Lisesi´nde tamamladı. 2002 yılında Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü´nde lisans eğitimine başladı. 2006 yılında aynı bölümden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu.

2006-2010 yılları arasında Malatya’da saha mühendisi, Şantiye Şefliği ve proje müdürlüğü gibi görevler yürüttü.

2010 Yılında Malatya İl Özel İdaresinde sözleşmeli Mühendis olarak işe başladı. Yatırımcı Bakanlıklara ait yapım işlerinin Kontrol Mühendisliği ve Kontrol Amirliği görevlerini yürüttü. Aynı dönemde İhale Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. Kamu İhale Kurumu tarafından düzenlenen 4734 sayılı ihale kanunu ve 4735 sayılı sözleşme kanunu ve ilgili mevzuatlar konularında çeşitli eğitim ve programlarına katıldı.

02.01.2012 Yılında Malatya Battalgazi Belediyesine merkezi sınav sistemi(KPSS) ile atandı ve2012-2014 Yılları arasında Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptı . İki yıl süre ile bu görevde bulunduktan sonra 2014 Yerel Seçimlerinden sonra Malatya İlinin Büyükşehir ve Battalgazi ilçesinin Merkez İlçe olmasından sonra Nisan 2014’den Eylül 2017 yılına kadar İmar ve Şehircilik Müdürü, Eylül 2017’den Nisan 2019 yılına kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüklerinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Nisan 2019’dan itibaren Malatya Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcısı olarak Yol ve Altyapı Koordinasyon dairesi , İmar ve Şehircilik dairesi , Fenişleri dairesi , Ulaşım Dairesi, Emlak ve istimlak Dairesi , Destek Hizmetleri dairesi gibi daire başkanlıklarından sorumlu olarak görev yapmıştır.

Aynı zamanda belediye iştirakleri olan Malatya Büyükşehir Beledeyesi Kültür Sanat Etkinlikleri Ve Fuarcılık A.Ş ve MESTON A.Ş ‘de Yönetim Kurulu Başkanı ve ESENLİK A.Ş ’ de Yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.

Latif Okyay, evli ve iki çocuk babasıdır