Ruhsatsız silah, fişek ve uyuşturucu ele geçirdi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik uygulama düzenledi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde Çevik Kuvvet, Narkotik, Güvenlik, TEM ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla uygulama düzenlendi. Uygulamada toplam 892 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken 232 araç kontrol edildi. Üzerlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, fişek bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız silah, 72 adet fişek, 58 adet uyuşturucu hap, 11,55 gr bonzai maddesi ele geçirildi. Yapılan uygulamada 13 araç sürücüsüne toplam 23 bin 586 TL idari para cezası kesildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.