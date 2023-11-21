Kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Fırat Baykal, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, gece saatlerinde Erenler ilçesi D-100 kara yolu Modern Sanayi ışıklarında meydana gelmişti. F.A. kontrolündeki 34 ABY 314 plakalı tır ile Fırat Baykal (28) idaresindeki 54 HR 425 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Baykal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Baykal, Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İnönü Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı