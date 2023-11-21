142 yerleşim yerinden 60 tanesinin yolu yeniden ulaşıma açtı

Kent genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri; İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçeleri başta olmak üzere Başkale, Gürpınar, Çatak, Erciş, Muradiye ve Saray ilçelerinde ulaşıma kapanan mahalle yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor. Meteorolojik verileri dikkate alarak tedbirlerini alan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde başlayıp gün içinde aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Gürpınar ilçesi Kırkgeçit bölgesindeki Topyıldız, Geziyurt, Dikbıyık, Akdoğu, ve Kalkanlı mahalle yolları yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

Mevsimin ilk karının yağdığını belirten Geziyurt Mahalle sakinlerinden Samet Avcı, Van Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından memnun olduklarını söyledi. Geçmişte mahalle yollarının günlerce kapalı kaldığını ifade eden Avcı,

“Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarından memnunuz. Yollarımız aynı gün içinde ulaşıma açılıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yollarımız hiçbir zaman kapalı bırakılmıyor. Biz aramasak bile ekipler gelip yolumuzu açıyorlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz”

dedi.

Karla mücadele hazırlıklarını tamamlayan Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaklaşık 600 personel ve 370 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor. Gün içinde yapılan çalışmalarla kapalı olan 142 yerleşim yerinden 60 tanesinin yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 82 yerleşim yerinin açılması için de çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı