Sakaryaspor, Erzurumspor mesaisinde

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında konuk edeceği Erzurumspor müsabakasının hazırlıklarına devam etti.
Antrenman, Rüstemler Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Tuncay Şanlı’nın da dahil olduğu antrenman, düz koşu, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-siyahlılar, 24 Kasım Cuma günü saat 20.00’de Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu’nda Erzurumspor ile karşılaşacak. Sakarya ekibi, bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.