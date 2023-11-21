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10 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi

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Bitlis’in Mutki ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
10 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi mask
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Bitlis’in Mutki ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada,

“Mutki ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda; 10 kilo 200 gram skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Mutki Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konularak, şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır”

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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