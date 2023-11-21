21 Kas 2023 - 20:02 - Asayiş

10 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi

Bitlis’in Mutki ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.