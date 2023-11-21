Küçük işletmelere büyük destek

UNDP olarak Malatya’nın da en çok etkilenen il olduğunu ve Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman kadar etkilendiklerini söyleyen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton,

“Kaynaklarımızı Malatya’ya daha fazla ayırmak üzere bu program başlattık. Biz Malatya’da 842 işletmeyi 1 buçuk milyon doların üzerinde bir destek sağlamış olacağız”

dedi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına Hatay’dan sonra en çok başvuruyu Malatya alarak 5 bin 500’ün üzerinde bir başvuru yapıldı. Kriterlere uyan bin 20 firma mülakata çağırıldı. 842 firma hibe almaya hak kazandı. Hibenin yüzde 92’si iş yeri yıkılmış ve ağır hasarlı firmalara verilecek.

“BÖYLESİ BİR AFETTE GELEN YARDIMLARI KIYMETLİ GÖRÜYORUZ”

Programda bir konuşma yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,

“Malatya’mızın yeniden ayağa kalkması için Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilk günden bugüne üyelerimizin ve halkımızın yanında olamaya gayret gösteriyoruz. 8 aydır hiçbir şey olmadan algı yaratmaya çalışanların yapmış oldukları eksiklikleri ve yapmaları gereken doğru yöntemi belirtmeye çalışıyoruz. Biz özellikle hükümet desteklerinin haricinde fonların size nasıl katkı yapabilir diye ciddi çabalar gösteriyoruz. Bu fonlardan birisi de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programıyla yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda üyelerimize vereceği katkıydı. Verilen destekler çok büyük olmasa da en azından umut verici ve hibe olması çok önemli. Böylesi bir afette dünyanın dört bir tarafından gelen yardım destekleri oldu. Biz bunları çok kıymetli görüyoruz”

şeklinde konuştu.

“MALATYA AYAĞA KALKTI, DİYİP YALAN SÖYLÜYORLAR”

Malatya’ya gelen yardımların önünü kesmeye çalışan bazı kesimi eleştiren Sadıkoğlu,

“Malatya’da özellikle depremlerin ilk gününden bugüne açık bir yüreklilikle, şeffaf bir yönetim anlayışıyla depremin bütün eksikliklerini, yıpranmışlıkları, açılan yaraları net bir şekilde ortaya koymak gerekirken, ne yazık ki bu şehirde siyasi ikbalini düşünenler, sanki şehirde hiçbir şey olmamış gibi çıkıp, biz depreme hazırlıklıydık Malatya ayağa kalktı, diyip yalan söylüyorlar. Bununla birlikte şehirde depremden etkilenmeyen Sanat Sokağı gibi yerleri gelen Bakanlara, heyetlere, hükümet yetkililerine göstererek, deprem yoktur, algısı oluşturdular. Gelen yardımların, desteklerinde önünü kesiyorlar. Şehre gelebilecek olan katkıların önünü kesiyorlar”

ifadelerini kullandı.

“HİBELERİN GELMESİ ÇOK ÇABA SARF ETTİK”

Sadıkoğlu,

“Malatya halkına güveniyorum. Pes etmeden, ilimizi terk etmeden, şehrin demografik yapısına müdahale etmeden gayret göstereceğiz. Bu hibelerin gelmesi çok çaba sarf ettik ama odamızın bütün üyeleri bundan istifade edemiyor. Bu paranın dağıtımı tamamen Birleşmiş Milletlerin kendi belirlediği kriterler doğrultusunda gerçekleşti. Bizin oda olarak hiçbir müdahalemiz olmadan dağıtım yapıldı”

diye konuştu.

“3 İL EN FAZLA ETKİLENEN İLLER OLARAK LANSE EDİLDİ”

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise,

“Depremin ilk günlerinde sadece 3 il en fazla etkilenen iller olarak lanse edildi. Ama bizim sahada yapmış olduğumuz incelemeler, görüşmeler ve oda başkanımızın da az önce belirtmiş olduğu gibi biz UNDP olarak Malatya’nın da en çok etkilenen il olduğunu ve 3 il kadar etkilendiğini gördük. O yüzden kaynaklarımızı Malatya’ya da daha fazla ayırmak üzere bir program başlattık”

dedi.

“HER ŞEYE RAĞMEN AYAKTA DURMAYI SEÇTİNİZ”

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton,

“Şehrini çok seviyorum, her bu şehre geldiğimde yüzümde bir gülümseme oluşuyor. TSO Başkanına ve oda üyelerine çok teşekkür ederim. Kendileri ile çok güven ilişkisi içerisinde hızlı bir iletişimle bu projeyi hayata geçirdik. Burada sizin kayıplarınız sadece binalar, insanlar, yakınlarınızın vefatı değil. Aynı zamanda psikolojik olarak da ekonomik olarak da sosyal olarak da ne kadar çok etkilenmiş olduğunuzu hissetmiş olduk. Siz her şeye rağmen bütün zor durumlara rağmen ayakta durmayı seçtiniz. Hem işletmelerini ayakta tutmak için çabalıyorsunuz hem de yıkılan işletmeleriniz için yeni yerler arıyorsunuzdur”

açıklamalarında bulundu.

“MALATYA’DA 842 İŞLETMEYE DESTEK SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ”

Vinton ,

“Bizim kaynaklarımız çok sınırlı olduğu için vereceğimiz hibe miktarı da az oldu. Biz bir önceliklendirme yaparak, kaynaklarımızın doğru alanlara yönlendirilmesi için elimizden geleni yaptık. Küçük işletmeleri destekledik. Kaynakları dağıtırken, işletme ölçeklerine de dikkat ettik. Küçük işletmeler aslında ekonominin kalbidir. Küçük işletmede yaşanan değişim şehrin ekonomisinin ayağa kalkmasında önemli bir rol oynuyor. O yüzden biz önceliğimizi küçük işletmelere yaptık. Malatya’da yapmış olduğumuz bu program aslında 11 ilde uygulamış olduğumuz bir programın parçası. Biz Malatya’da 842 işletmeyi 1 buçuk milyon doların üzerinde bir destek sağlamış olacağız. Aslında 11 ilde 10 milyon dolar üzerinde bir destek sağlamış olacağız. Böylece 4 bin 622 işletmeyi destekliyor olacağız”

sözlerine ekledi.