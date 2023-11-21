Zelyurt hizmetlerini anlattı

AK Parti Doğanşehir İlçe Yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları Üyeleri, Meclis üyeleri ve Mahalle Başkanları ile bir araya gelen Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt , ilçede hayata geçen yatırımların yanı sıra devam eden projeler ve deprem sürecinde yapılan çalışmalar hakkında paylaşımlarda bulundu.

Beypınarı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Rüstem Çatı, İlçe yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları, Belediye Meclis üyeleri ile Mahalle Başkanları katıldı.

Programda göreve geldiği günden bu yana gerçekleşen yatırımlara ilişkin hazırlanan sunumu davetlilerle paylaşan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Doğanşehir 'e hizmet etmekten çok büyük onur duyduğunu söyledi.

Belediye yatırımlarının birlik ve beraberlik ruhuyla gerçeğe dönüşmesine katkı veren, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlara, Milletvekillerine, Büyükşehir Belediyesine, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatının tüm mensuplarına teşekkürlerini sunan Başkan Zelyurt, "Doğanşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarımızı ve deprem sonrası ilçemizin durumunu anlattığımız sunumumuzu gerçekleştirdik. AK Parti çatısı altında birlikte yol yürüdüğümüz emeğiyle, birikimiyle, gayretiyle partimize hizmet eden Doğanşehir İlçe Teşkilatımıza, Gençlik Kollarımıza, Kadın Kollarımıza, Meclis üyelerimize, Mahalle Başkanlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Doğanşehir'imize yakışır projeleri Türkiye Yüzyılı vizyonuyla tüm birimlerimiz ile birlik ve beraberlik içerisinde canla başla çalışarak hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

İlçeye kazandırılan hizmetlerden dolayı Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'a teşekkürlerini sunan AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Rüstem Çatı ise, “İlçeye kazandırılan her yatırımın çalışmanın altında emek var, alın teri var, gayret var. Belediye Başkanımızı ve ekiplerini kutluyorum” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı