Kayseri’nin dikkatine!

KCETAŞ ise Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek. Kayseri’de bugün şu mahallelere elektrik verilmeyecek.
Bugün 08.00 ila 11.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Erenköy Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı mustafa Asım Köksal, Çomaklı mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Bostanlık Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında İncesu İlçesine bağlı Bahçelievler, Vali İhsan Aras mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Pazarören Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan/Melikgazi İlçesine bağlı Salur, Bağpınar, Karahöyük, Yeşilyurt, Gömeç mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Gemerek İlçesine bağlı Kelebaşı, Köprübaşı mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında İncesu İlçesine bağlı Garipce, Örenşehir, Hamurcu mahallelerine,
Bu gün 09.00 ila 16.30 saatleri arasında İncesu/ Kocasinan İlçesine bağlı Boğazköprü, Saraycı mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Büyükkömarmut Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Bünyan İlçesine bağlı Karahıdır Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Bahçecik, Karahacık, Küçükkömarmut mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Küçükkömarmut, Karahacılı mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Saraycık Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Ekinlik Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Düver, Elmalı, Himmetdede mahallelerine,
Bugün 11.00 ila 13.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Becen Mahallesi’ne,
Bugün 11.00 ila 14.00 saatleri arasında Yahyalı İlçesine bağlı Balcıçakır Mahallesi’ne,
Bugün 12.00 ila 16.00 saatleri arasında İncesu İlçesine bağlı Karamustafapaşa, Bahçesaray mahallelerine,
Bugün 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Kerimoğlu Mahallesi’ne,
Bugün 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi’ne,
Bugün 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Bostanlık, Kevanağıl, Karaören mahallelerine,
Bugün 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne,
Bugün 17.00 ila 18.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Tombak, Zile, Güneyaşağı mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.