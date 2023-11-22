22 Kas 2023 - 06:20 - Gündem

Kayseri’nin dikkatine!

Kayseri'de yarın KCETAŞ ise Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek. Kayseri’de şu mahallelere elektrik verilmeyecek.