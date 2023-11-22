22 Kas 2023 - 06:30 - Gündem

Maraş ve Sivas’ta yaşayanların dikkatine! Tek tek açıklandı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Sivas ve Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.