Maraş ve Sivas’ta yaşayanların dikkatine! Tek tek açıklandı

Kahramanmaraş’ta şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Suçatı, Beşbağlar mahallelerine,
Bugün 10.30 ila 14.30 saatleri arasında Elbistan İlçesine bağlı Uncular, Kayageçit, Karamağara, Fakıoğlu, Uzunpınar, Alkakaoğlu, Köşk, Beyyurdu, Yapılı, Keçemağara, Horhor, Hacıhasanlı, Uncular, Ovacık mahallelerine,
Bugün 08.00 ila 16.00 saatleri arasında Türkoğlu İlçesine bağlı Vartolar Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Suçatı Mahallesi Çatalçam ve Kabaktepe Mevkii ile Beşbağlar Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Elbistan İlçesine bağlı Akbayır, Bakış, Sünnet ve Özcanlı Mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Bulutoğlu Mahallesi’ne, elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”
Sivas’ta şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Doğanşar İlçesine bağlı Yeşilçukur bölgesine,
Yarın 12.30 ila 14.00 saatleri arasında Doğanşar İlçesine bağlı Utuk Köy bölgesine,
Yarın 14.30 ila 16.00 saatleri arasında Doğanşar İlçesine bağlı Ekinciler köyü bölgesine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Hafik İlçesine bağlı Çınarlı köyü bölgesine,
Yarın 12.30 ila 14.00 saatleri arasında Hafik İlçesine bağlı Duger köyü bölgesine,
Yarın 12.00 ila 13.00 saatleri arasında Kangal İlçesine bağlı Mancılık, Avşarören, Gürün Mağara, Mevlüdünağalı, Irmaç, Çakırın Mez., Mühürkulak, Kırkpınar Mez., Vahidin Ağalı, Kırkpınar., Kocakurt, Tersekan, Hamal1, Hamal2 bölgelerine,
Yarın 12.00 ila 17.00 saatleri arasında Kangal İlçesine bağlı Bozarmut Köyü bölgesine,
Yarın 08.00 ila 09.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Yeni Ata Sanayi. Mehmet Akif Ersoy mahallesine,
Yarın 08.00 ila 09.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Çayyurt Belediye Ges, Karaçayır Res, Netbor Ges bölgelerine,
Yarın 08.00 ila 09.00 saatleri arasında Merkez İlçesine bağlı Uzuntepe Ağıllar bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Suşehri İlçesine bağlı Aşağısarıca Köyü, Beydeğirmeni Köyü, Bostancık Köyü, Esenyaka Köyü, Avculu Mahallesi, Camiiorta Mahallesi, Beydegırmenı Köyü, Tepeardı Mahallesi,Yalnızbağlar Mahallesi, Yeni Mahallesi, Türkmenler Köyü, Küçük Güzel Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Suşehri İlçesine bağlı Günlüce köyü bölgesine,
Yarın 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Suşehri İlçesine bağlı Gökçekent Karaağaç bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yıldızeli İlçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Camii Mahallesi, Meslek Yüksek Okulu, Anadolu Lisesi, Çiftçiler Un Fabrikası, Milli Eğitim Müdürlüğü Binası Anadolu Lisesi, Yıldızeli Yeni Toki, İtfaiye bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Yıldızeli İlçesine bağlı Nallı köyü bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği açıklandı.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.