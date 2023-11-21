Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Uludağ’ın taziye adresi: Yamaç Mahallesi, Azerbaycan Sokak, TOKİ Konutları MDG19-B-Blok, No:7/3/8,Battalgazi,
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma İlhan’ın taziye adresi; Salköprü Mahallesi, Akça Sokak, No: 5, Yeşilyurt,
78 yaşında vefat eden ve Akçadağ Malatya Mezarlığına defnedilen Hasan Önal’ın taziye adresi: Akçadağ, Malatya,
99 yaşında vefat eden ve Çolak Mahallesi Doğanyol Mezarlığına defnedilen Ayşehan Öz’ün taziye adresi: Çolak Mahallesi, Doğanyol,
93 yaşında vefat eden ve Taşmış Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Hanım Omak’ın taziye adresi: Taşmış Mahallesi, Pütürge,
72 yaşında vefat eden ve Örencik Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Kısak’ın taziye adresi: Örencik Mahallesi, Doğanşehir,
57 yaşında vefat eden ve Göller Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Azime Kurt’un taziye adresi: Göller Mahallesi, Battalgazi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.