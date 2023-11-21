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Bir geç kalınmış açıklamalar serisi daha

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya’da 5 bini esnaflara olmak üzere 20 bin konteynere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Fendoğlu, şehirde esnafın lambasının cadde ve sokakları aydınlattığını ifade etti. Mehmet Fendoğlu, “Malatya yıkık değil çökmüş bir şehir. Şehrin kalbi çarşıdır, çarşıyı bir an önce elbirliği ile ayağa kaldırmamız gereklidir” dedi.
Bir geç kalınmış açıklamalar serisi daha mask
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TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, kentteki konteyner ihtiyacını ve esnafın durumunu gündeme getirdi.

MALATYA YIKIK DEĞİL ÇÖKMÜŞ BİR ŞEHİR

Fendoğlu konuşmasında, “Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde en büyük yıkım Hatay ve Malatya’da oldu. Malatya yıkık değil çökmüş bir şehir. Şehrin kalbi çarşıdır, çarşıyı bir an önce elbirliği ile ayağa kaldırmamız gereklidir. Ticaret olmadan hayat olmaz. Bugün çarşıya baktığınız zaman ara sokakları ve ana cadde kapalıyken esnaf ve sanatkârın lambası aydınlatıyor. Kış kapıda, kiracıların geçici barınma sorununu çözmek zorundayız. Kiralık sağlam konut sayısı çok az, o yüzden kiralar da çok yüksek. 5 bini esnaflarımız için, kiracıları da dâhil edersek 20 bin konteynere daha ihtiyacımız var” açıklamalarında bulundu.

 

Kaynak: BÜLTEN

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