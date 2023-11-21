Steam bilgisayar oyunlarını artık dolar ile satacak

Dünya çapında bir oyun satıcısı-aracısı olan Steam’in Türkiye’de de binlerce kullanıcısı bulunuyor. Bazı çevrimiçi oyunların yoğun ilgi gördüğü Steam Platformu, yıllardır Türkiye’ye özel fiyat etiketleri sunuyordu. Örneğin yurtdışında 30 dolara satılan bir oyun kur değerine göre Türkiye’de 850 TL civarında satılması beklenirken, dolar 10 TL olarak hesaplanıyor ve Steam bu oyunu 300 TL den satıyordu. Dolar kurunun yüksek olduğu ülkelerde alım gücüne göre fiyat etiketlendirmesi yapan Steam artık dolar ile oyunları satacak.

TÜRKİYE’DE DE GENÇLER TARAFINDAN İLGİ ODAĞI

Sık sık dünya çapında rekorlar kıran ve ilgi odağı olan mağaza Türkiye’de de çoğunlukla gençler olmak üzere milyonlarca kullanıcıya sahip. Son verilere göre Steam’e kayıtlı Türkiye’den 4 milyon 500 bin civarında hesap bulunuyor. Gelişen ve değişen eğlence sektörünün oyun kısmının büyük bir kısmında aktif görev yapan Steam oyunlarının gelecek günlerdeki fiyat politikaları ise gençler ve oyun severler tarafından sıkça sorulan ve merak edilen konular arasında.

STEAM NEDİR?

Oyunların geniş çapta dağıtımı ve onlarla ilgili çoklu ortamların tamamen internet üzerinden yayılımı için kullanılmaktadır. Pek çok oyun, eklenti paketi, yazılım, video ve oyunlar ile ilgili programların satışı Steam üzerinden yapılmakta ve bu sayede bilgisayara doğrudan çevrimiçi olarak indirilebilmektedir. Mayıs 2016'dan itibaren 125 milyon aktif kullanıcıya sahiptir ve 2021'den itibaren 50 binden fazla oyun barındırmaktadır. 2017 yılında günlük ortalama 33 milyon, aylık ise 67 milyon aktif oyuncu sayısı görmüştür.

Yani oyunu yapan firma dünya çapında oyun piyasasını elinde tutan Steam ile anlaşıyor. Steam platformunu bilgisayarına indiren kullanıcılar bu oyunları internet üzerinden yasal bir şekilde satın alıp oynayabiliyor.

SEBEBİ İSE YÜKSEK KUR OYNAKLIĞI

Dolar ile oyunları satsa da dolar kurunu alım gücüne göre düşük tutacağını bildiren Steam, “Arjantin ve Türkiye'de son yıllarda yaşanan yüksek kur oynaklığı, oyun geliştiricilerinin bu para birimleri cinsinden uygun fiyatları seçmesini ve sürekli güncel tutmasını güç bir hâle getirdi. Geliştirici buluşmalarımızda ve sohbetlerimizde bu geri bildirimle çok sık karşılaştık. Buna ek olarak, bu ülkelerde/bölgelerde sürekli olarak yaşanan kur dalgalanmaları, ücretler, vergiler ve lojistik sorunlar kaynaklı olarak Steam ödeme yöntemlerini güncel ve çalışır hâlde tutmakta büyük güçlükler yaşadık. Arjantin ve Türkiye'deki Steam müşterileri için fiyatları USD olarak değiştirmek, bize hem oyunculara hem de partnerlere daha standart ve tutarlı bir hizmet sunmamıza yardımcı olurken aynı zamanda bu ülkelerde/bölgelerde yaşayan Steam kullanıcılarına çeşitli ödeme yöntemleri sunmaya devam edebileceğimiz anlamına geliyor” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi