Yeşilyurt’a ret, Battalgazi’ye evet Meclisin gündeminde imar planı değişikliği vardı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı 10. birleşimi bugün saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nevzat Aslan Başkanlığında, Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen birleşimde gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

20 Kasım 2023 tarihli toplantıda alınan karar özetlerinin oylaması ile başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı. 5 gündem maddesi ile toplanan mecliste 4 gündem maddesi görüşülürken 1 madde de bir sonraki birleşimde görüşülmek üzere ertelendi.

PLAN BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZACAK NİTELİKTE: RET

Gündem maddeleri arasında yer alan Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi 106 ada 1 nolu parselin fonksiyonunun ‘Ticaret ve Park Alanı’ olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu kabul edildi.

Rapora ilişkin yapılan açıklamada;

“Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi, 106 ada 1 parsel mevcut 1/5000 Nazım İmar Planında ‘Sanayi Alanı’ olarak planlıdır. Bahse konu Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Bostanbaşı Mahallesi, 106 ada 1 parselin ‘Ticaret ve Park Alanı’ olarak planlanması yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği; şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirilerek plan bütünlüğünü bozacak nitelikte olduğundan komisyonumuzca reddedilmiştir”

ifadelerine yer verildi.

ŞEHİRCİLİK İLKELERİ VE PLANLAMA TEKNİKLERİNE AYKIRI: RET

Gündem maddeleri arasında yer alan, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 101 ada 1 nolu parselin bir kısmına ‘Ticaret Alanı’ fonksiyonu verilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu kabul edildi.

Rapora ilişkin yapılan açıklamada; “Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 101 ada 1 parsel mevcut 1/5000 Nazım İmar Planında ‘Kamu Hizmet Alanı (KHA), Ticaret Alanı ve Park Alanı’ olarak planlıdır. Bahse konu Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi 101 ada 1 parselin ‘Ticaret Alanı’ olarak planlaması yönünde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği; şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirildiğinde plan bütünlüğünü bozacak nitelikte olduğundan komisyonumuzca reddedilmiştir” ifadeleri yer aldı.

BÖLGENİN TİCARİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK: EVET

Bir başka gündem maddesinde ise Battalgazi ilçesi, Hanımınçiftliği Mahallesi 5715 ada 12 ve 13 nolu parsellere ‘Ticaret Alanı’ fonksiyonu verilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Rapora ilişkin yapılan açıklamada; “Battalgazi ilçesi, Hanımınçiftliği Mahallesi 5715 ada 12 ve 13 numaralı parseller, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ‘Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı’ fonksiyonuna sahip olup söz konusu parsellere ‘Ticaret Alanı’ fonksiyonu verilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirildiğinde bölgenin ticari ihtiyaçlarını karşılaması nedeni ile komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Gündemin 5. maddesi olan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2023 Mali Yılı Ek Bütçesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, bir sonraki birleşimde görüşülmek üzere ertelendi.

Büyükşehir Belediye Meclisi 2023 yılı kasım ayı 11. birleşiminin ise 22 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00’te yapılması kararlaştırıldı.

(MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ)