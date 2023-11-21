Beş şehrin şairleri Malatyalılarla buluştu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa; Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Elazığlı Eğitimci Yazar Nazım Payam, Kahramanmaraşlı Yazar ve Şair İnci Okumuş, Hataylı Şair Eda Fırat, Adıyamanlı Şair Mehmet Tepe, Malatyalı Şair ve Yazar Nilüfer Zontul Aktaş ve şiir severler katıldı.

Malatya Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Grubu Temsilcisi Nilüfer Zontul Aktaş’ın moderatörlüğünde icra edilen programda 6 Şubat depremini yaşayan şairlerin deprem temalı şiirleri ve anıları salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

“BAMBAŞKA BİR İMTİHAN SÜRECİYDİ”

Nilüfer Zontul Aktaş, “Malatya Kent Konseyi Şiir ve Şairler Grubu olarak ilkini düzenlediğimiz ‘5 Şehir 5 Şair Şiir Akşamları’ programına hoş geldiniz. Yoğun gündemlerin ve telaşların arasına şiirce bir mola dedik, 6 Şubat bambaşka bir imtihan süreciydi, şehirlerimizin silueti değişti, gönüllerimiz paramparça oldu. Bu vesileyle topluma sanatıyla, davasıyla güzellikler katan şairlerimiz bu güzel akşamda bizlerle birlikteler, hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“ŞİİR İNSAN VE ŞEHİR BİLEŞKESİNİN ORTAK PAYDASI, ORTAK VİCDANIDIR”

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, ‘Beş Şehir Beş Şair Şiir Akşamları’ programından dolayı birbirinden değerli yazar ve şairlerimizi Malatya’mızda misafir etmekten dolayı çok memnunuz. Hepsine okumuş oldukları birbirinden güzel şiirlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şiir insan ve şehir bileşkesinin ortak paydası, ortak vicdanıdır. Bugün şairlerimiz umudumuzu, sevincimizi, yaralarımızı ve direncimizi güzel şiirleriyle ve duygularıyla tekrardan kalbimize gönlümüze hatırlattılar. Şiir bir şehrin bir aklın bir kalbin vicdanıdır. Bu vicdanın her zaman diri kalmasını temenni ediyorum. Bu geceyi onurlandıran bizleri yalnız bırakmayan Malatyalı hemşerilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Programında sonunda yazar ve şairlere günün anısına Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: BÜLTEN